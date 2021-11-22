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Число пострадавших в ДТП на Кутузовском проспекте возросло до двух

15:03
  • понедельник
  • 22 ноября 2021

Последняя информация об аварии

Число пострадавших в резонансном ДТП на Кутузовском проспекте в Москве увеличилось до двух человек. Об этом в понедельник сообщили в столичном департаменте по чрезвычайным ситуациям.
Известный автоблогер разбился в ДТП на Кутузовском проспекте

Авария произошла в субботу днем. BMW, за рулем которого находился блогер Саид Губденский, лоб в лоб столкнулось с другой машиной, после в них врезалась третья. Сам мужчина от полученных травм скончался на месте, а его пассажир был госпитализирован, но умер в больнице.

Блогер неоднократно привлекался к ответственности и лишался прав за нарушения правил дорожного движения. Несмотря на это, мужчина в соцсетях постоянно публиковал ролики, как без номеров он гоняет по Москве, в том числе по выделенной полосе. Теперь прокуратура будет выяснять, почему на это не обращали внимание, сообщает "ТВ Центр".

"Прокуроры дадут оценку как общей организации работы уполномоченных органов по выявлению и пресечению нарушений правил дорожного движения, привлечению виновных лиц к административной ответственности, так и бездействию органов профилактики, не принявших должных мер к своевременному пресечению нарушений правил дорожного движения лицом, совершим ДТП на Кутузовском проспекте", - сообщила начальник отдела взаимодействия со средствами массовой информации и правового обеспечения прокуратуры города Москвы Людмила Нефедова.

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