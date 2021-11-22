Мишустин утвердил порядок контроля за ценами на жизненно важные лекарства

Проводить проверки по ценовым надбавкам будет ФАС

Премьер-министр России Михаил Мишустин в понедельник, 22 ноября, подписал постановление о порядке государственного контроля за ценовыми надбавками на жизненно необходимые лекарства.

Глава правительства пояснил в ходе совещания со своими заместителями, что цель документа — не допустить необоснованного завышения стоимости таких препаратов.

Проводить проверки документов, по которым региональными органами здравоохранения рассчитывались надбавки, будет Федеральная антимонопольная служба. При этом плановые проверки будут проводиться не чаще одного раза в два года по утвержденному плану с возможностью внеплановых проверок по поручению президента либо обращений граждан или организаций.

Результаты проверок и принятые меры по устранению нарушений будут отображаться в едином реестре, сообщает АГН "Москва".

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что доводить до людей необходимые им лекарственные препараты мешает бюрократия. Он отметил, что выведению препаратов на рынок должны предшествовать фундаментальные исследования, "все должно происходить в этой сфере очень основательно".

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