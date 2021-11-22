Марина Хлебникова пришла в себя после пожара

Певицу отключили от аппарата ИВЛ

Певица Марина Хлебникова, пострадавшая при пожаре, пришла в себя и дышит самостоятельно. Звезда остается под наблюдением врачей НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Хлебникову отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. Ей предстоит длительное восстановление. Медики дают благоприятные прогнозы, однако отмечают необходимость долгого лечения с учетом полученных повреждений.

Поскольку в восстановительный период требуется постоянное использование плазмы, близкие и врачи Марины Хлебниковой обратились за помощью к поклонникам знаменитости и неравнодушным людям, сообщает "Пятый канал".

Звезда пострадала при пожаре в Москве на четвертом этаже в двухуровневой квартире в доме на улице Ратной в Москве. Певицу поместили в ожоговую реанимацию. В команде Хлебниковой призвали отнестись к версиям случившегося "с холодной головой" и дождаться официальной информации.

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