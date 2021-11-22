ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Марина Хлебникова пришла в себя после пожара

13:21
  • понедельник
  • 22 ноября 2021

Певицу отключили от аппарата ИВЛ

Певица Марина Хлебникова, пострадавшая при пожаре, пришла в себя и дышит самостоятельно. Звезда остается под наблюдением врачей НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Установлено место возгорания в квартире Марины Хлебниковой
"Глубокая депрессия": коллеги рассказали о состоянии Хлебниковой до пожара

Хлебникову отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. Ей предстоит длительное восстановление. Медики дают благоприятные прогнозы, однако отмечают необходимость долгого лечения с учетом полученных повреждений.

Поскольку в восстановительный период требуется постоянное использование плазмы, близкие и врачи Марины Хлебниковой обратились за помощью к поклонникам знаменитости и неравнодушным людям, сообщает "Пятый канал".

Звезда пострадала при пожаре в Москве на четвертом этаже в двухуровневой квартире в доме на улице Ратной в Москве. Певицу поместили в ожоговую реанимацию. В команде Хлебниковой призвали отнестись к версиям случившегося "с холодной головой" и дождаться официальной информации.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Марина Хлебникова
Марина Хлебникова
Госпитализация Марины Хлебниковой
Госпитализация Марины Хлебниковой
Последствия пожара в квартире Марины Хлебниковой
Последствия пожара в квартире Марины Хлебниковой
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.