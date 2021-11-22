"Желания беженцев - закон": Лукашенко готовит вывозной рейс для мигрантов

Самолет отправят в конце месяца

Мигрантов из стран Ближнего Востока, которые пожелают вернуться с белорусско-польской границы домой, отправят на родину в конце месяца. Готовится очередной вывозной рейс для беженцев, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Мы постараемся сделать все, чего захотят эти люди, беженцы. Их желания для нас закон. Хотят вернуться в Ирак, Сирию - вы видите, мы организовали рейс. Еще рейс готовим на конец месяца, если наберем этих людей", - цитирует Лукашенко агентство БелТА.

На белорусско-польской границе скопились более 2 тысяч мигрантов, желающих перебраться в страны ЕС. Беженцы пытались прорваться через границу, их остановили польские силовики. На прошлой неделе первым вывозным рейсом "Иракских авиалиний" на родину отправились около 430 человек.

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