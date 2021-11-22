МИД объяснил стремление Запада обвинить Россию в миграционном кризисе

Мария Захарова отметила нежелание западных стран признавать собственные ошибки

Страны Запада пытаются "подтянуть" Россию в качестве фактора для обвинений в ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе. Об этом в понедельник, 22 ноября, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Дипломат объяснила это тем, что коллективный Запад не любит и не может признавать собственные ошибки, поскольку "у него уже такая функция просто отсутствует".

По словам Захаровой, обвинения в адрес Москвы звучат потому, что необходимо "продать собственным гражданам, электорату, населению, да и международному сообществу для того, чтобы объяснить, почему так в очередной раз сложилось". С этой целью выискивается внешний фактор для обвинений.

Сначала в этом качестве Запад назвал власти и граждан Белоруссии, а затем и Россию в поисках ответа на вопрос "кто виноват?", подчеркнула представитель МИД.

Захарова также раскритиковала версию о том, что Россия якобы использует миграционный кризис для отвлечения внимания от подготовки "вторжения" на Украину. Дипломат призвала привести факты и сделать работу над ошибками по несуществующим историям на данную тему.

В целом версия о "вторжении" является не более чем мифологемой, цитирует Захарову РИА Новости.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что действия белорусских властей в свете миграционного кризиса направлены на отвлечение внимания от ситуации на границе России и Украины.

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