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Опрос показал отношение россиян к психологам

14:10
  • понедельник
  • 22 ноября 2021

Каждый девятый россиянин считает, что среди психологов много шарлатанов

Каждый второй (52%) россиянин, принявший участие в исследовании банка "Открытие", заявил о нейтральном отношении к психологам.
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Положительно воспринимают психологов 33% респондентов — они убеждены, что представители данной профессии помогают людям жить. 11% участников опроса высказались в отношении психологов негативно, заявив, что среди них много шарлатанов.

Предпочитают решать психологические проблемы самостоятельно и не тратить на помощь специалиста ни копейки 56,7% опрошенных россиян. 33,7% готовы заплатить за психологические услуги максимум 5 тысяч рублей в месяц. По 10-15 тысяч рублей на подобную помощь готовы потратить 6,9%, от 15 до 50 тысяч — 2,3%, свыше 50 тысяч рублей в месяц — 0,6%.

Среди участников исследования 78% россиян никогда не обращались за психологической помощью. Среди тех, кто имел подобный опыт, 17% оценили его как положительный, а 5% — как отрицательный.

При этом многие признали ухудшение своего психологического состояния в пандемию. Самыми влиятельными негативными факторами были названы введение QR-кодов (37%), снижение доходов (33%), ограничения в работе развлекательных объектов и локдауны (по 25%), болезнь близких (19%), закрытие границ (15%), собственная болезнь (11%).

Более четверти (26%) не увидели от пандемии никаких негативных эффектов для своего психологического состояния, сообщает РИА Новости.

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