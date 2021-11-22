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Мишустин расширил список предприятий, достойных господдержки

13:57
  • понедельник
  • 22 ноября 2021

Они могут рассчитывать на субсидирование 30% затрат

Требования к промышленным кластерам для получения федеральных субсидий смягчились. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Нововведение касается, прежде всего, российских регионов с низким уровнем социально-экономического развития.
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"В России увеличится число промышленных предприятий, которые смогут рассчитывать на господдержку. Постановление, корректирующее требования к промышленным кластерам для получения федеральных субсидий их компаниями-участниками, подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - сообщила пресс-служба кабмина.

Снижены требования к уровню функциональной зависимости предприятий промышленного кластера - с 20% до 10%. Это относится к регионам с низким уровнем социально-экономического развития, геостратегическим территориям и моногородам. Участники кластера теперь должны приобретать у своих соседей - промежуточных производителей не менее 10% продукции, работ и услуг.

В России насчитывается около 50 промышленных кластеров, которые объединяют примерно 700 предприятий-участников. Благодаря механизмам федеральной поддержки они могут рассчитывать на субсидирование 30% своих затрат на всех стадиях производства, передает РИА Новости.

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