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"Могу себе позволить": Ксения Бородина дала отпор хейтерам за обвинения в вульгарности

14:30
  • понедельник
  • 22 ноября 2021

Телеведущей поставили в упрек выбор нарядом и поз для фотосессий

Телеведущая Ксения Бородина резко ответила на нападки в свой адрес — звезду, которая нередко появляется в откровенных нарядах и публикует провокационные снимки, обвинили в вульгарности.
Бородина вышла на лед с бывшим партнером Бузовой

Бородина подчеркнула, что тело не является для нее способом заработка, да и "привлекать внимание мужиков нет никакой необходимости". С другой стороны, почему бы не оставить такие фотографии на память, если кайфуешь от себя и своего тела, задалась вопросом знаменитость.

Ведущая напомнила, что в браке ограничивала себя во многом "из уважения", сейчас же жалеет об этом и может позволить себе намного больше. При этом на первое место она ставит собственный психологический и эмоциональный комфорт, свою жизнь и личное спокойствие.

Недоумение Бородиной вызвал хейт со стороны женщин — звезда подчеркнула, что они "не мой парень, не мои мужья, не близкие мне люди". В своем Instagram она также призвала недовольных "уметь отличать пошлятину от стильной истории", подчеркнув, что при всех экспериментах не перестала быть собой.

Ксении Бородиной не раз доставалось не только от зрителей и интернет-пользователей, но и от собственных коллег. Экс-участница телевизионного реалити шоу "Дом-2" Виктория Боня заявила, что Ксения якобы всегда завидовала другой ведущей проекта Ольге Бузовой и "еле-еле пережила" ее успех.

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