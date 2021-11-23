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Гороскоп на сегодня, 23 ноября, для всех знаков зодиака

00:01
  • вторник
  • 23 ноября 2021

Сегодня Девы станут немного счастливее, а Козерогам предстоит покопаться в себе

Гороскоп на сегодня, 23 ноября, составлен астрологом Юлией Рыж специально для утреннего канала "Настроение" ("ТВ Центр").

Овны

Вы получите полезный опыт управления командой профессионалов. Совсем скоро это откроет вам двери в новую жизнь. А пока учитесь делегировать полномочия.

Тельцы

Сегодня благоприятный день для шопинга, общения с друзьями. Если вас позовут на романтическое свидание, обязательно соглашайтесь. Это может вылиться в долгие продуктивные отношения.

Близнецы

Сегодня вы точно поймёте, что делать дальше. Станут понятны конкретные шаги для достижения цели. В ближайшие дни вам останется только действовать по плану.

Раки

Великолепный день, который подарит вам массу приятных эмоций. Если поделитесь ими с близкими, станете ещё богаче.

Львы

День окажется сложным и противоречивым. С одной стороны светит солнце, а с другой – падает тень. Научитесь справляться с неприятными чувствами, прорабатывать их: в будущем это обязательно пригодится.

Девы

Сегодня вы станете немного счастливее. То, что произойдёт, привнесёт в вашу жизнь нотки любви и вдохновения. Вы ведь давно мечтали о большой семье…

Весы

Не самый лучший день, поэтому нежелательно работать с документацией, заключать договора, тратить много ресурсов. Займитесь ментальным здоровьем.

Скорпионы

Вас ждёт насыщенный период, в котором для вас приготовлено нечто особенное. Даже если решите сопротивляться, космос насильно вручит это вам. И вы не пожалеете.

Стрельцы

Не пытайтесь искать причины происходящих событий. Да, вы участвуете в этом. И да, всё выходит просто отлично. А почему нет?

Козероги

Сегодня придется покопаться в себе и поискать причины отсутствия энергии. Возможно, вы слишком углубились в собственную меланхолию. Попробуйте извлечь из неё выгоду.

Водолеи

Вас ждёт день, наполненный впечатлениями. Нечто приятное скрывается за холмом, который вы старательно обходите мимо. Но сегодня вы наконец-то заглянете туда и найдёте подарок.

Рыбы

Вам стоит поправить лишь финансовую сферу жизни, всё остальное в норме. Срочно ищите новые источники дохода для масштабирования бизнеса, реализации собственных амбиций и создания уникального имиджа.

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