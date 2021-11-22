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В Москве с выставки на "Винзаводе" украли картину

14:10
  • понедельник
  • 22 ноября 2021

Работа принадлежала галерее "Триумф"

С выставки в центре современного искусства "Винзавод" в Москве вечером в воскресенье украли работу Анны Андржиевской "Зависть", сообщил в Instagram музей AZ.
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"К поискам работы и ее похитителей были незамедлительно привлечены полиция и следственные органы", - сказано в сообщении.

Работа принадлежала галерее "Триумф". В музее отметили, что надеются на скорейшее возвращение картины. Ее стоимость не уточняется. Выставка на "Винзаводе" продолжается в штатном режиме.

Анна Андржиевская - живописец, график, автор объектов, художница группы "Север-7". Она работает в сюрреалистичной манере.

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