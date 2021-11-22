Песков рассказал, когда Путин испытает назальную вакцину

Решение за врачами

Владимир Путин накануне прошел ревакцинацию от коронавируса – так что испытать назальную вакцину он пока не мог. Однако президент России готов к участию в исследовании, как только разрешат врачи, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Пока только он изъявил готовность, об этом вчера в беседе говорил. Разумеется, он только вчера сделал укол второй вакциной, поэтому, конечно, не мог сделать назальную", - сказал Песков журналистам.

Представитель Кремля напомнил, что Путин изъявил готовность принять участие в апробации назальной вакцины. И президент сделает это своевременно, как только разрешат врачи, приволит слова Пескова ТАСС.

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