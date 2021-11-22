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Кремль отказался обсуждать причастность НАТО к гибели "Курска"

14:20
  • понедельник
  • 22 ноября 2021

Следствие уже сделало выводы

В Кремле отказались комментировать версию гибели подводной лодки "Курск". Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, ранее следствие уже поставило точку в этой истории.
Экс-командующий Северным флотом рассказал о роли НАТО в гибели "Курска"

"Мы ее оставляем абсолютно без комментариев. Было следствие, оно пришло к окончательному выводу, поэтому появление здесь каких-то других гипотез мы не хотим комментировать", - сказал Песков. Его слова приводит "Интерфакс".

Подводная лодка "Курск" затонула 12 августа 2000 года в Баренцевом море. Погибли все 118 членов экипажа. По официальной версии, трагедия произошла из-за взрыва торпеды на борту с последующей детонацией боезапаса.

Ранее в понедельник экс-командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов в интервью РИА Новости заявил, что "Курск" погиб в результате столкновения с подлодкой НАТО. По словам военного, он "на 90%" знает название субмарины, однако не станет называть его, поскольку не может предоставить доказательства.

Попов утверждает, что в день гибели "Курска" сигналы SOS подавала не российская подлодка, а получившая повреждения субмарина НАТО. Противолодочная авиация ВМФ России обнаружила ее у берегов Норвегии, заявил адмирал. Ранее Попов уже заявлял, что к гибели "Курска" привело столкновение с другой подводной лодкой.

Как напоминает "РИА Новости", известно, что в момент гибели "Курска" в этом районе находились две подводные лодки ВМС США и одна субмарина ВМС Великобритании. Российское Минобороны запрашивало у Пентагона разрешение провести инспекцию подлодок, однако получило отказ.

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