Кремль отметил рост числа провокаций Киева

Он осуществляются с применением оружия НАТО
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в беседе с журналистами в понедельник, что количество провокаций со стороны Вооруженных сил Украины значительно выросло.
"Количество провокаций растет, значительно растет, причем они осуществляются с применением того самого вооружения, которое поставляют страны НАТО на Украину, и все это идет в нарушение действующих Минских договоренностей", - подчеркнул кремлевский спикер (цитата по ТАСС).
По словам пресс-секретаря, речь идет о значительных поставках вооружений - в том числе современных и высокотехнологичных.
Кроме того, Песков заметил, что западные страны ведут информационную кампанию с целью представить Москву как угрозу процессу урегулирования на Украине.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram