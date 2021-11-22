Кремль отметил рост числа провокаций Киева

Он осуществляются с применением оружия НАТО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в беседе с журналистами в понедельник, что количество провокаций со стороны Вооруженных сил Украины значительно выросло.

"Количество провокаций растет, значительно растет, причем они осуществляются с применением того самого вооружения, которое поставляют страны НАТО на Украину, и все это идет в нарушение действующих Минских договоренностей", - подчеркнул кремлевский спикер (цитата по ТАСС).

По словам пресс-секретаря, речь идет о значительных поставках вооружений - в том числе современных и высокотехнологичных.

Кроме того, Песков заметил, что западные страны ведут информационную кампанию с целью представить Москву как угрозу процессу урегулирования на Украине.

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