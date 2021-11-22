ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Кремль отметил рост числа провокаций Киева

14:22
  • понедельник
  • 22 ноября 2021

Он осуществляются с применением оружия НАТО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в беседе с журналистами в понедельник, что количество провокаций со стороны Вооруженных сил Украины значительно выросло.
Годовщина Майдана: как деградировала Украина за 8 лет

"Количество провокаций растет, значительно растет, причем они осуществляются с применением того самого вооружения, которое поставляют страны НАТО на Украину, и все это идет в нарушение действующих Минских договоренностей", - подчеркнул кремлевский спикер (цитата по ТАСС).

По словам пресс-секретаря, речь идет о значительных поставках вооружений - в том числе современных и высокотехнологичных.

Кроме того, Песков заметил, что западные страны ведут информационную кампанию с целью представить Москву как угрозу процессу урегулирования на Украине.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Украинские военные
Украинские военные
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.