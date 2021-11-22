Лавров рассказал о подготовке новой встречи Путина и Байдена

Время и другие параметры обсуждаются

Москва и Вашингтон обсуждают параметры новой встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом в понедельник, 22 ноября, рассказал российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Ведется основательная подготовка встречи глав двух государств, время и другие параметры сейчас обсуждаются.

Лавров отметил, что в числе тем для обсуждения в повестке будет значиться ситуация на Украине, поскольку Соединенные Штаты "сильнее, чем любой другой" способны оказать влияние на украинские власти в плане соблюдения минских договоренностей.

Комментируя перспективы расширения нормандского формата и включения в него США, дипломат заявил, что Россия не видит необходимости менять формат международного урегулирования ситуации на Украине или создавать новый, сообщает РИА Новости.

18 ноября посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Владимир Путин и Джо Байден могут в скором времени провести переговоры. ПО словам Антонова, "есть понимание о проведении следующего контакта в обозримой перспективе".

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