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Вирусолог объяснила ложноотрицательные тесты на COVID-19

14:26
  • понедельник
  • 22 ноября 2021

В настоящее время разрабатываются новые тест-системы

Заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена Малинникова заявила, что процент ложноотрицательных результатов тестов на коронавирус пропорционален времени инфицирования.
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"Есть исследования, достаточно серьезные… процент ложноотрицательных результатов пропорционален времени инфицирования. В первые трое суток инфицирования вирусом, практически только 20% выявляют, показывают положительный результат. И только на третий-восьмой день процент выявления вырастает, но вырастает, честно говоря, до 80% - 80% положительных, а 20 - остаются в негативе", - отметила специалист (цитата по РИА "Новости").

По ее словам, количество ложноотрицательных тестов увеличивается на 20-21 день инфицирования, при этом вирус в организме на этом сроке все еще сохраняется.

В настоящее время, продолжила Малинникова, разрабатываются новые тест-системы для выявления коронавирусной инфекции.

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