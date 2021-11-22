Вирусолог объяснила ложноотрицательные тесты на COVID-19

В настоящее время разрабатываются новые тест-системы

Заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена Малинникова заявила, что процент ложноотрицательных результатов тестов на коронавирус пропорционален времени инфицирования.

"Есть исследования, достаточно серьезные… процент ложноотрицательных результатов пропорционален времени инфицирования. В первые трое суток инфицирования вирусом, практически только 20% выявляют, показывают положительный результат. И только на третий-восьмой день процент выявления вырастает, но вырастает, честно говоря, до 80% - 80% положительных, а 20 - остаются в негативе", - отметила специалист (цитата по РИА "Новости").

По ее словам, количество ложноотрицательных тестов увеличивается на 20-21 день инфицирования, при этом вирус в организме на этом сроке все еще сохраняется.

В настоящее время, продолжила Малинникова, разрабатываются новые тест-системы для выявления коронавирусной инфекции.

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