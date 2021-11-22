В Кремле не обсуждают внесение вакцины от COVID-19 в национальный календарь прививок

Некоторые специалисты просто озвучивают свое мнение

Официальных обсуждений относительно внесения вакцинации от коронавируса в национальный календарь прививок в Кремле не ведут. В то же время, некоторые специалисты озвучивают свое мнение в свободной беседе с президентом Владимиром Путиным, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В официальном плане эта тема сейчас не обсуждается… Имеются определенные мнения специалистов на этот счет, которые озвучиваются этими специалистами", - сказал Песков журналистам.

Накануне российский лидер встречался с замдиректора Центра имени Гамалеи Денисом Логуновым. Эксперт в беседе с Путиным рассказал, что эффективность прививки снижается через 6-8 месяцев после введения первой дозы, напоминает ТАСС. Поэтому необходима ревакцинация, после которой эффективность препарата возрастает до двух раз. В неблагоприятной ситуации ревакцинироваться рекомендуется через полгода.

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