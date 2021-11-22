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В Кремле не обсуждают внесение вакцины от COVID-19 в национальный календарь прививок

14:32
  • понедельник
  • 22 ноября 2021

Некоторые специалисты просто озвучивают свое мнение

Официальных обсуждений относительно внесения вакцинации от коронавируса в национальный календарь прививок в Кремле не ведут. В то же время, некоторые специалисты озвучивают свое мнение в свободной беседе с президентом Владимиром Путиным, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков рассказал, когда Путин испытает назальную вакцину

"В официальном плане эта тема сейчас не обсуждается… Имеются определенные мнения специалистов на этот счет, которые озвучиваются этими специалистами", - сказал Песков журналистам.

Накануне российский лидер встречался с замдиректора Центра имени Гамалеи Денисом Логуновым. Эксперт в беседе с Путиным рассказал, что эффективность прививки снижается через 6-8 месяцев после введения первой дозы, напоминает ТАСС. Поэтому необходима ревакцинация, после которой эффективность препарата возрастает до двух раз. В неблагоприятной ситуации ревакцинироваться рекомендуется через полгода.

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