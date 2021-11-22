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Путину доложили о росте налоговых поступлений

14:35
  • понедельник
  • 22 ноября 2021

Президент провел встречу с главой ФНС

Поступление налогов в консолидированный бюджет России за 10 месяцев выросло на 37 процентов - до 23 триллионов рублей. Об этом Владимиру Путину в понедельник в Кремле доложил руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров.

По его словам, к концу года ведомство рассчитывает выйти на показатель в 28 триллионов. Этому способствует как общее восстановление экономики, рост цен на углеводороды, так и эффективное налоговое администрирование. Даниил Егоров также указал на повышение доходов россиян, передает "ТВ Центр".

- Если обратить внимание на подоходный налог, который, в основном, у нас очень существенно отражает показатели по зарплате, то у нас рост 17 процентов, а в малом бизнесе рост 20 процентов.

- То есть это косвенный показатель роста реальных доходов?

- Да, совершенно верно. И то, что в прошлом году была оказана помощь малому бизнесу, по нашему мнению, очень существенно сказалось и на показателях по зарплате.

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