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В Ростовской области насмерть отравились трое детей

14:43
  • понедельник
  • 22 ноября 2021

Еще один ребенок - в тяжелом состоянии в реанимации

В станице Бессергеневская Октябрьского района Ростовской области отравилась семья из шести человек, передает "Интерфакс".
Названа причина массового отравления в Новосибирске

Изначально поступала информация о том, что двое детей скончались. Днем в понедельник стало известно о смерти еще одного ребенка.

"В больнице скончалась еще одна девочка из многодетной семьи, которая отравилась в Октябрьском районе в воскресенье. Единственный выживший из четырех ребенок находится в тяжелом состоянии в реанимации. Их мать также в тяжелом состоянии, отец - в состоянии средней тяжести", - сообщил собеседник агентства.

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Согласно данным СМИ, это было пищевое отравление.

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