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На побережье Черного моря выбросило миллион медуз

14:58
  • понедельник
  • 22 ноября 2021

Произошло это в Одесской области Украины

Как сообщила в Facebook пресс-служба национального природного парка "Тузловские лиманы" в Одесской области Украины, там на берег после сильного шторма выбросило около миллиона медуз.
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"Море собрало и выбросило на пересыпь немало мусора, который сотрудникам нацпарка придется убирать. А самым ярким проявлением шторма было то, что по всей береговой зоне моря в пределах нацпарка оно выбросило около миллиона медуз - корнеротов", - сказано в сообщении.

Уточняется, что волны изменили береговую зону - в некоторых местах сформировались новые участки пляжной зоны, в некоторых исчезли широкие пляжи.

Медузы, добавили эксперты, не вовлечены в пищевые цепи морских экосистем.

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