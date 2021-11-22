ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россияне пожаловались на проблемы с вылетом из Египта

15:10
  • понедельник
  • 22 ноября 2021

Осложняет ситуацию хамское поведение сотрудников аэропорта

Российским туристам в аэропорту Шарм-эш-Шейха приходится выстаивать шестичасовые очереди для посадки в самолет. Причина – многоуровневые проверки в зоне вылета. В терминале, который обслуживает только рейсы в Россию, установлены всего две рамки металлоискателей – тогда как соседние залы, предназначенные для остальных иностранных туристов, пустые.
Россияне скупили туры в Египет на ближайшие две недели

Как рассказали РЕН ТВ сами туристы, на протяжении шести часов они находились в душном зале без воды и еды. Работники аэровокзала не реагировали ни на жалобы и крики туристов, ни на детский плач. По словам одной из путешественниц, практически все офицеры миграционной полиции во время досмотра вели себя грубо и по-хамски. При этом некоторые сотрудники помогали туристам пройти через свободные коридоры - но за "дополнительную плату" в 35 долларов.

Работники аэропорта утверждают, что ситуация возникла из-за "беспрецедентных мер безопасности", о которых шесть лет назад, после авиакатастрофы над Синаем, договорились власти России и Египта. Однако, как отмечает телеканал, Москва всего лишь просила Каир хотя бы приблизить систему проверок к российскому уровню.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Вылет из Египта
Вылет из Египта
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.