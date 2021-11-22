Россияне пожаловались на проблемы с вылетом из Египта

Осложняет ситуацию хамское поведение сотрудников аэропорта

Российским туристам в аэропорту Шарм-эш-Шейха приходится выстаивать шестичасовые очереди для посадки в самолет. Причина – многоуровневые проверки в зоне вылета. В терминале, который обслуживает только рейсы в Россию, установлены всего две рамки металлоискателей – тогда как соседние залы, предназначенные для остальных иностранных туристов, пустые.

Как рассказали РЕН ТВ сами туристы, на протяжении шести часов они находились в душном зале без воды и еды. Работники аэровокзала не реагировали ни на жалобы и крики туристов, ни на детский плач. По словам одной из путешественниц, практически все офицеры миграционной полиции во время досмотра вели себя грубо и по-хамски. При этом некоторые сотрудники помогали туристам пройти через свободные коридоры - но за "дополнительную плату" в 35 долларов.

Работники аэропорта утверждают, что ситуация возникла из-за "беспрецедентных мер безопасности", о которых шесть лет назад, после авиакатастрофы над Синаем, договорились власти России и Египта. Однако, как отмечает телеканал, Москва всего лишь просила Каир хотя бы приблизить систему проверок к российскому уровню.

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