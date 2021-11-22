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Германия выдаст США россиянина по обвинению в отмывании денег

15:15
  • понедельник
  • 22 ноября 2021

Дениса Казначеева арестовали в Берлине 29 мая 2020 года

Апелляционный суд в Германии постановил выдать США гражданина России Дениса Казначеева, обвиняемого в отмывании денежных средств.
Россиян предупредили об угрозе ареста в США

Согласно решению суда, экстрадиция может быть осуществлена при условии, что США без согласия властей Германии не выдвинут против обвиняемого иные обвинения в действиях, которые не составляют предмет запроса об экстрадиции и вышеупомянутого обвинительного заключения

Выдача Казначеева Соединенным Штатам также обусловлена тем, что условия его содержания под стражей не должны быть изменены.

В США россиянина обвиняют в использовании Даркнета в составе "российской кибермафии", которая с 2010 по 2020 год отмыла более одного миллиона долларов. Казначеева арестовали в Берлине 29 мая 2020 года, сообщает ТАСС.

Ранее уполномоченный МИД по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев заявил, что Вашингтон с 2008 года ведет настоящую охоту россиянами в третьих странах.

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