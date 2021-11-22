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"Заблокирован": Гоша Куценко объяснил, почему его не снимают на Первом канале

15:37
  • понедельник
  • 22 ноября 2021

Актер и певец не появляется на Первом канале больше десяти лет

Заслуженный артист России Гоша Куценко — частый гость телеэфира, однако на Первом канале он не появляется уже более десяти лет. Как признался актер и певец, вина за это лежит на нем самом.
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Как рассказал артист в проекте "Специальный гость" на канале RTVI, его неоднократно приглашали в различные шоу на Первом, однако он отвечал отказом. В результате Куценко остался без работы на ведущем канале.

Гоша Куценко не только не снимается в многочисленных сериалах Первого канала, но и не принимает участие в различных музыкальных передачах, несмотря на активную творческую деятельность в этой сфере.

Эта ситуация для Куценко как для артиста, по его собственному признанию, "чувствительный удар". Хотя артист признает, что "Первый канал делает, действительно, качественный дорогой продукт", однако сам он "заблокирован".

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