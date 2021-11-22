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Собянин открыл новый мост через реку Сходню на Волоколамском шоссе

15:22
  • понедельник
  • 22 ноября 2021

До пяти в каждом направлении было увеличено количество полос движения

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по возведенному в рамках реконструкции Волоколамского шоссе мосту через реку Сходню.
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"Закончена, пожалуй, самая продолжительная реконструкция Волоколамского шоссе: начиная от Алабяно-Балтийского тоннеля, это самый сложный вообще транспортный узел Москвы, до МКАД. Сегодня последняя точка этой реконструкции - строительство нового моста через Сходню. Старый мост <…> морально и физически уже устарел, не позволял пропускать такой поток машин и сам по себе уже был аварийным", - отметил градоначальник.

Он добавил при этом, что при строительстве моста до пяти в каждом направлении было увеличено количество полос движения, что улучшит ситуацию с пробками. Вырастет пропускная способность не только Волоколамского шоссе, но и прилегающей улично-дорожной сети.

Как отметили в мэрии, расположенный по основному ходу магистрали мост длиной 150 метров через Сходню заменил старое сооружение 1937 года постройки, находившееся в предаварийном состоянии.

Уточняется, что также завершена реконструкция подземного пешеходного перехода в районе д. 112 по Волоколамскому шоссе.

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