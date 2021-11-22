В Росрыболовстве удивились рекордной цене на красную икру

Производство уже превысило годовое потребление

В России за девять месяцев 2021-го произведено красной икры в два раза больше, чем за весь прошлый год. Производство уже превысило годовое потребление этого деликатеса, сообщили в Росрыболовстве.

"Производство лососевой икры с января по сентябрь 2021 года составило 20,7 тысячи тонн, что в два раза выше аналогичного показателя 2020 года - 9,9 тысячи тонн. По оценкам экспертов, емкость внутреннего рынка красной икры составляет около 16-17,5 тысячи тонн. Таким образом, уже за три квартала производство икры лососей на 25% превысило этот уровень", - отмечается в сообщении.

Вылов лососевых на Дальнем Востоке превысил прошлогодние показатели на 20%. Уже выловлено 538 тысяч тонн - это третий результат в истории российского промысла, отметили в ведомстве. При этом ранее появились данные Росстата: цена на красную икру в России достигла исторического максимума – 5 тысяч рублей за килограмм.

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