Два российских теннисиста попали в топ-5 по итогам года

Первую строчку занял серб Новак Джокович

Ассоциации теннисистов-профессионалов опубликовала свежий рейтинг игроков, составленный после окончания итогового за год турнира.

Первую строчку занял серб Новак Джокович, вторую - россиянин Даниил Медведев. На третьем месте расположился представитель Германии Александр Зверев, который в воскресенье обыграл Медведева в финале итогового турнира.

Четвертую позицию занимает грек Стефанос Циципас, пятую - еще один россиянин Андрей Рублев.

В этом рейтинге по сравнению с предыдущим произошло одно изменение - итальянец Янник Синнер обошел канадца Феликса Оже-Альяссима и поднялся на 10 место.

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