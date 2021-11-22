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Два российских теннисиста попали в топ-5 по итогам года

15:30
  • понедельник
  • 22 ноября 2021

Первую строчку занял серб Новак Джокович

Ассоциации теннисистов-профессионалов опубликовала свежий рейтинг игроков, составленный после окончания итогового за год турнира.
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Первую строчку занял серб Новак Джокович, вторую - россиянин Даниил Медведев. На третьем месте расположился представитель Германии Александр Зверев, который в воскресенье обыграл Медведева в финале итогового турнира.

Четвертую позицию занимает грек Стефанос Циципас, пятую - еще один россиянин Андрей Рублев.

В этом рейтинге по сравнению с предыдущим произошло одно изменение - итальянец Янник Синнер обошел канадца Феликса Оже-Альяссима и поднялся на 10 место.

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