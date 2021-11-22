Рашкин предложил купить лосиху на замену убитой

Депутат считает себя морально виновным

Депутат Госдумы Валерий Рашкин рассказал, как собирается компенсировать ущерб из-за убийства лося.

"80 тысяч ущерб — я попросил счет, я перечислю, не задерживая. И второе решение — я нашел вариант: купить лосиху такого же возраста и выпустить ее там, чтобы материальный урон и биологический ущерб был компенсирован полностью", — сказал Рашкин (цитата по "Интерфаксу").

Депутат отметил, что считает себя морально виновным. Рашкин согласился с тем, что ему следовало проверить наличие разрешения на отстрел перед охотой.

17 ноября в Госдуму было направлено обращение генерального прокурора о снятии депутатской неприкосновенности с депутата Рашкина.

22 ноября думская комиссия по мандатным вопросам рекомендовала депутатам дать согласие на лишение Рашкина депутатской неприкосновенности. Парламентарий может стать фигурантом уголовного дела о незаконной охоте.

Видео: Рашкин оправдался за убийство лося

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