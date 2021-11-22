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В России в этом году утилизировали 17 затонувших кораблей

15:48
  • понедельник
  • 22 ноября 2021

План перевыполнен

Вице-премьер России Виктория Абрамченко сообщила в понедельник, что в 2021 году план по утилизации затонувших кораблей перевыполнен.
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"В этом году мы планировали поднять и утилизировать шесть судов, но сделали больше. Утилизировали 17 судов. За это я хочу поблагодарить команду Минтранса и два региона - Камчатский край и Магаданскую область", - сказала заместитель председателя правительства (цитата по ТАСС).

По ее словам, до 2024 года на программу "генеральной уборки" предусмотрено 20 миллиардов рублей, из них более миллиарда - на подъем и утилизацию затонувших судов.

Премьер-министр Михаил Мишустин, в свою очередь, дал своим заместителям поручения, касающиеся рассмотрения в парламенте проектов законов об ответственности за затопление кораблей.

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