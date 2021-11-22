ВОЗ признала эталонной систему ФМБА для выявления COVID-19

Наборы AmpliTest демонстрируют высокие показатели аналитической чувствительности

ВОЗ рекомендовала использовать систему AmpliTest, разработанную ФМБА, в качестве эталонного метода для выявления COVID-19. Об этом "ТВ Центру" сообщили в пресс-службе ФМБА.

В агентстве утверждают, что наборы AmpliTest демонстрируют высокие показатели аналитической чувствительности, которые позволяют выявить РНК коронавируса даже в инкубационном периоде и у бессимптомных носителей.

"Испытания, проведенные Институтом им. Роберта Коха, показали, что тесты, выпускаемые ЦСП ФМБА России, являются одними из наиболее чувствительных и специфичных на российском рынке и рынке стран СНГ. По итогам испытаний, были сделаны выводы о том, что наборы производства ЦСП ФМБА России имеют лучшую результативность в образцах с более низкой вирусной нагрузкой, поэтому обеспечивают более высокую чувствительность и более высокую дискриминативную способность для обнаружения отрицательных и слабоположительных образцов. Наборы ЦСП обеспечили более стабильные результаты и меньшую изменчивость при сравнении данных детекции SARS-CoV-2", — прокомментировала руководитель ФМБА России Вероника Скворцова.

Испытания проходили с 20 по 30 сентября 2021 года в Узбекистане на базе лаборатории Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья в рамках миссии ВОЗ. На основании результатов, полученных в ходе тренинга, экспертом Института им. Роберта Коха Кристиной Доминго-Карраско было предложено использовать тест-систему ЦСП ФМБА России (экстракция + ОТ-ПЦР) в качестве эталонного метода для выявления случаев COVID-19.

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