ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ВОЗ признала эталонной систему ФМБА для выявления COVID-19

15:48
  • понедельник
  • 22 ноября 2021

Наборы AmpliTest демонстрируют высокие показатели аналитической чувствительности

ВОЗ рекомендовала использовать систему AmpliTest, разработанную ФМБА, в качестве эталонного метода для выявления COVID-19. Об этом "ТВ Центру" сообщили в пресс-службе ФМБА.

ФМБА подало документы на регистрацию препарата от коронавируса
Вакцина от ФМБА показала эффективность в исследованиях
ФМБА завершило испытания прибора по определению коронавируса

В агентстве утверждают, что наборы AmpliTest демонстрируют высокие показатели аналитической чувствительности, которые позволяют выявить РНК коронавируса даже в инкубационном периоде и у бессимптомных носителей.

"Испытания, проведенные Институтом им. Роберта Коха, показали, что тесты, выпускаемые ЦСП ФМБА России, являются одними из наиболее чувствительных и специфичных на российском рынке и рынке стран СНГ. По итогам испытаний, были сделаны выводы о том, что наборы производства ЦСП ФМБА России имеют лучшую результативность в образцах с более низкой вирусной нагрузкой, поэтому обеспечивают более высокую чувствительность и более высокую дискриминативную способность для обнаружения отрицательных и слабоположительных образцов. Наборы ЦСП обеспечили более стабильные результаты и меньшую изменчивость при сравнении данных детекции SARS-CoV-2", — прокомментировала руководитель ФМБА России Вероника Скворцова.

Испытания проходили с 20 по 30 сентября 2021 года в Узбекистане на базе лаборатории Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья в рамках миссии ВОЗ. На основании результатов, полученных в ходе тренинга, экспертом Института им. Роберта Коха Кристиной Доминго-Карраско было предложено использовать тест-систему ЦСП ФМБА России (экстракция + ОТ-ПЦР) в качестве эталонного метода для выявления случаев COVID-19.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Эпидемия коронавируса
Эпидемия коронавируса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.