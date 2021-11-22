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Раскрыта тайна цветущей внешности Кейт Миддлтон

16:01
  • понедельник
  • 22 ноября 2021

Герцогиня Кембриджская поразила своим видом зрителей шоу Royal Variety

Зрители и участники шоу Royal Variety в Лондоне были поражены молодоым и цветущим видом герцогини Кембриджской. Кейт Миддлтон явилась на мероприятие в вечернем платье макси изумрудного цвета с длинными рукавами, украшенном блестящими пайетками. Дизайнер нарядов герцогини - британка Дженни Пэкхэм.
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Секрет неувядающей молодости Кейт Миддлтон раскрыла визажистка Лора Кей, основательница бренда косметики Laura Kay London. Эксперт пояснила, что супруга принца Уильяма подчеркнула свою естественную красоту мейкапом. Для выравнивания тона кожи она использовала легкий BB-крем, скулы выделила кремовыми румянами.

Герцогине удалось создать эффект сияющей кожи, поэтому она выглядела здоровой, отдохнувшей и помолодевшей, приводит слова Лоры Кей издание Daily Mail. Визажист отметила, что Кейт вдобавок отказалась от привычной прически, сделав новый пробор и кудри – что говорит о ее уверенности в себе.

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