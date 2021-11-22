"ВКонтакте" запустил сервис знакомств

Алгоритмы объединяют пользователей по возрасту, расстоянию и интересам

Компания VK запустила дейтинг-сервис "VK Знакомства" в мобильном приложении "ВКонтакте", сообщила пресс-служба.

"Выразить свои чувства можно с помощью кнопки "Симпатия" в профиле ВКонтакте у понравившегося человека. Признание анонимное - имя раскроется, если получатель тоже отправит симпатию или приобретает премиум-подписку в VK Знакомствах", - сказано в сообщении.

Уточняется, что алгоритмы объединяют пользователей по возрасту, расстоянию и интересам. Сервис при этом позволяет искать людей со схожими музыкальными вкусами.

Есть дополнительные платные функции: суперлайк (позволяет добавить комментарий к симпатии), премиум-подписка (позволяет видеть имена всех, кто отправил симпатии).

Сервис создали на основе приложения Lovina.

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