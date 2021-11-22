Меркель заявила о "драматичном" росте заболеваемости COVID-19 в ФРГ

Многие граждане отказываются прививаться

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила в понедельник в беседе с коллегами по партии Христианско-демократический союз, что считает рост распространения коронавируса в стране "очень драматичным", пишет Bloomberg.

Как уточнила Меркель, многие граждане отказываются прививаться, не понимая серьезности ситуации. Если бы они это сделали, это помогло бы всем.

Кроме того, канцлер высказалась за ужесточение антикоронавирусных мер в федеральных землях Германии.

Самая тяжелая ситуация на сегодняшний день - в Саксонии, где индекс заболеваемости составляет 960,7 (случаев новых заболеваний за неделю на 100 тысяч человек).

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