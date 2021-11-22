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Меркель заявила о "драматичном" росте заболеваемости COVID-19 в ФРГ

16:33
  • понедельник
  • 22 ноября 2021

Многие граждане отказываются прививаться

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила в понедельник в беседе с коллегами по партии Христианско-демократический союз, что считает рост распространения коронавируса в стране "очень драматичным", пишет Bloomberg.
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Как уточнила Меркель, многие граждане отказываются прививаться, не понимая серьезности ситуации. Если бы они это сделали, это помогло бы всем.

Кроме того, канцлер высказалась за ужесточение антикоронавирусных мер в федеральных землях Германии.

Самая тяжелая ситуация на сегодняшний день - в Саксонии, где индекс заболеваемости составляет 960,7 (случаев новых заболеваний за неделю на 100 тысяч человек).

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