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СВР назвала Госдеп рупором лживой информации

16:40
  • понедельник
  • 22 ноября 2021

США утверждают, что располагают "достоверными сведениями"

Как сообщило в понедельник пресс-бюро Службы внешней разведки, Госдепартамент США распространяет ложную информацию о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину.
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"Американцы рисуют страшную картину того, как полчища российских танков начнут сокрушать украинские города, убеждают, что у них есть некие "достоверные сведения" о таких намерениях России. Удивляет то, с какой скоростью ранее вполне респектабельное внешнеполитическое ведомство превращается в рупор лживой пропаганды", - сказано в сообщении, которое приводит РИА "Новости".

Ранее в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что количество провокаций со стороны Вооруженных сил Украины значительно выросло, а осуществляются они с применением вооружения, которое поставляют страны НАТО.

"Все это идет в нарушение действующих Минских договоренностей", - уточнил представитель Кремля.

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