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В ХМАО ввели обязательную самоизоляцию для части непривитых граждан

16:57
  • понедельник
  • 22 ноября 2021

Решение властей затронет жителей четырех муниципалитетов

В ХМАО до 5 декабря ввели обязательную самоизоляцию для непривитых граждан, проживающих в четырех муниципалитетах.

"Установлен режим обязательной самоизоляции для граждан, проживающих в Нефтеюганске, Нягани, Урае, Кондинском районе (селе Леуши, поселке городского типа Луговой, поселке городского типа Междуреченский, поселке городского типа Мортка, поселке Мулымья), за исключением граждан, прошедших вакцинацию от COVID-19 или перенесших заболевание, что подтверждено QR-кодом либо иным документом, выданным врачом и подтверждающим этот факт", — говорится в сообщении правительства Югры (цитата по РИА Новости).

В указанных поселениях до 5 декабря запрещается ночная деятельность организаций общественного питания и фитнес-клубов, приостанавливается проведение культурно-массовых мероприятий, физкультурных и спортивных мероприятий, выездов организованных групп и образовательного процесса в организациях допобразования с очным присутствием.

В понедельник в  Татарстане начал действовать запрет на проезд без QR-кодов пассажиров старше 18 лет в городском, пригородном, межмуниципальном общественном транспорте.

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