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Собянин рассказал о завершении проходки тоннелей на северном участке "салатовой" ветки метро

18:10
  • понедельник
  • 22 ноября 2021

Длина нового отрезка от "Селигерской" до "Физтеха" составляет почти семь километров

Впервые в истории строительства московского метрополитена сегодня завершили проходку сразу трёх перегонных тоннелей на северном участке Люблинско-Дмитровской линии. Длина нового отрезка от "Селигерской" до "Физтеха" составляет почти семь километров. На этом участке салатовой ветки будет три станции.

К этому моменту метростроевцы шли целый год. И вот на другой стороне перегона сначала слышится подход машины, а затем из стены показывается и сам тоннелепроходческий щит.

"Это уникальное событие! Сразу 3 щита заканчивают проходку на всём участке. На трёх станциях полностью завершена проходка тоннелей. И дальше - обустройство котлована, строительство станций. Надеюсь, что к концу 2023 года весь этот участок будет сдан - от "Селигерской" до "Физтеха". И посёлок Северный получит свою станцию метрополитена. Всего же около полумиллиона жителей улучшат свою транспортную доступность", - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Случай уникальный. Впервые за всю историю метростроения на поверхности одновременно вышли сразу два тоннелепроходческих комплекса. Ещё год назад такой метод – параллельной прокладки перегонов - с инженерной точки зрения казался невозможным. Боялись обрушения грунта из-за вибраций. Но с учётом новой техники строители решили рискнуть, и риск оказался оправданным.

"Это ещё не всё. Третий щит сейчас выходит на станции "Лианозово". И можно сказать, что сегодня закончены все перегонные тоннели от станции "Селигерская" до станции "Физтех". Все 5,6 километра пройдены", - заявил заместитель гендиректора компании-подрядчика Олег Мельников.

Благодаря точности расчётов удалось не только уложиться в график, но даже опередить его на месяц. Основной трудностью строители называют проход под Московской кольцевой дорогой. Была вероятность просадки грунта. Но метростроевцы прошли участок с ювелирной точностью.

"За время прохода мы пересекли ж/д. Это Савёловское направление. Один из самых сложных этапов был - пересечение МКАД. Машина показала себя замечательно, прошли без просадок глины", - заявил заместитель главного инженера компании-подрядчика Владимир Чуднецов.

Люблинско-Дмитровская линия метро дотянулась до посёлка Северный за МКАДом, пройдя от "Селигерской" через станции "Яхромская", "Лианозово" до конечной "Физтех". Сейчас здесь разрабатывается котлован, закладывается будущая платформа и разворотный тупик. Полностью открыть строящийся участок для пассажиров планируется в декабре 2023 года. А вот движение по мосту через реку Сходню в районе Покровское-Стрешнего уже началось. Десятиполосную эстакаду протяженностью 150 метров построили в рамках реконструкции Волоколамского шоссе. И это стало точкой в модернизации этого транспортного узла.

"Закончена, пожалуй, самая продолжительная реконструкция Волоколамского шоссе. Начиная от Алабяно-Балтийского тоннеля - это самый сложный вообще транспортный узел в Москве - до МКАДа. Сегодня последняя точка в этой реконструкции. Строительство нового моста через Сходню", - рассказал Собянин.

Помимо моста, мэр Москвы также открыл дополнительные полтора километра дорог. Это часть осинового хода Волоколамского шоссе и его дублёра. Рядом завершена реконструкция подземного пешеходного перехода. Таким образом улучшена транспортная доступность более миллиона жителей СЗАО.

Илья Данильцев, Александр Ивановский, Евгений Рыбин, Илья Ушаков и Александр Медведев, "ТВ Центр".

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