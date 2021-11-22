Apple признала проблемы с iPhone 12

Пользователям предложили бесплатный ремонт

Пресс-служба компании Apple признала дефект с динамиками iPhone 12 или 12 Pro - в некоторых случаях они перестают функционировать во время звонков. После этого аппарату требуется замена разговорного спикера.

Фирма предложит владельцам iPhone 12 или 12 Pro бесплатный ремонт. Сервисная кампания распространяется на гаджеты, которые были выпущены с октября 2020 года по апрель 2021 года. Уточняется, что все проблемные устройства будут обслуживаться в авторизованном сервисе.

Вместе с тем Apple и оставляет за собой право "ограничивать обслуживания в зависимости от страны".

В программу при этом не входят iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max, хотя у них такой же динамик.

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