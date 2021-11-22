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МИД Украины: Киев не планирует военную операцию в Донбассе

17:19
  • понедельник
  • 22 ноября 2021

В Киеве заявляют, что хотят оживить "нормандский формат"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия выдвигает "ложные обвинения" в подготовке Киева к военному нападению на Донбассе.
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"Официально: Украина не планирует наступательную военную операцию на Донбассе. Мы привержены поиску политико-дипломатического разрешения конфликта", - написал глава украинского МИД в Twitter.

Он добавил, что Украина продолжает "упорно работать", чтобы оживить "нормандский формат".

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что количество провокаций со стороны ВСУ значительно выросло, а осуществляются они с применением вооружения, которое поставляют страны НАТО. "Все это идет в нарушение действующих Минских договоренностей", - уточнил представитель Кремля.

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