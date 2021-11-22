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В ЕК отреагировали на новую волну пандемии в Европе

17:38
  • понедельник
  • 22 ноября 2021

Санитарная политика определяется строго на национальном уровне

Представитель Еврокомиссии Стефан Де Кеерсмакер заявил на брифинге в Брюсселе в понедельник, что новая волна пандемии в странах Евросоюза не говорит о неэффективности прививок.

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"Наша стратегия остается неизменной, несмотря ни на что, и она определяется тремя словами - вакцинировать, вакцинировать и вакцинировать", - сказал он (цитата по ТАСС).

Де Кеерсмакер добавил, что, согласно имеющимся у ЕК данным, чем больше вакцинаций, тем ниже уровень госпитализации, тем ниже уровень смертности. В настоящее время Европейское агентство лекарственных средств изучает возможность вакцинации детей до 10 лет.

При этом представитель ЕК обратил внимание на то, что санитарная политика определяется на национальном, а не на европейском уровне.

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