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При взрыве газа в Махачкале погиб человек

17:57
  • понедельник
  • 22 ноября 2021

Пострадали еще трое - в том числе два ребенка

В частном доме в Махачкале произошел взрыв газа, передает ТАСС. Это произошло напротив банкетного зала "Марракеш".
Названа причина 85% взрывов газа в жилых домах

"По предварительной информации, есть пострадавшие. Задействованы службы экстренного реагирования", - приводит агентство сообщение источника в экстренных службах.

Вместе с тем в республиканской клинической больнице Махачкалы сообщили об одном погибшем.

"Женщина с ожогами находится в реанимации, предварительно 90% ожоги у нее. Привезли еще двоих детей. Состояние одного крайне тяжелое", - добавили в больнице.

С родственниками пострадавших работают психологи.

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