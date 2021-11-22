При взрыве газа в Махачкале погиб человек

Пострадали еще трое - в том числе два ребенка
В частном доме в Махачкале произошел взрыв газа, передает ТАСС. Это произошло напротив банкетного зала "Марракеш".
"По предварительной информации, есть пострадавшие. Задействованы службы экстренного реагирования", - приводит агентство сообщение источника в экстренных службах.
Вместе с тем в республиканской клинической больнице Махачкалы сообщили об одном погибшем.
"Женщина с ожогами находится в реанимации, предварительно 90% ожоги у нее. Привезли еще двоих детей. Состояние одного крайне тяжелое", - добавили в больнице.
С родственниками пострадавших работают психологи.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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