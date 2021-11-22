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"Лучше не становится": повредившая руку Бузова рассказала о лечении

18:11
  • понедельник
  • 22 ноября 2021

Артистку положили в больницу

Певица Ольга Бузова, повредившая руку в ходе съёмок телепроекта, отправится в больницу по совету врачей. Она предупредила фанатов, что на некоторое время откажется от соцсетей.

Агент Бузовой рассказал о серьезной травме звезды
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"Все эти две недели я находилась под присмотром врачей, но, к сожалению, лучше не становится. И по их настоятельному требованию я ложусь в больницу и покидаю Instagram", — сообщила артистка.

Ранее агент Бузовой Антон Богославский рассказал о серьезной травме звезды. По его словам, все повреждения, полученные теледивой в проектах "Я смогу" и "Ледниковый период", вряд ли поддадутся лечению, поскольку они оказались очень серьезными и всегда будут давать о себе знать.

Как пишет "Стархит", у артистки диагностировано защемление нерва, поэтому она едва может пошевелить конечностью.

"Буду полностью уделять время восстановлению. Надеюсь, что станет лучше уже к субботе. Но врачи не так воодушевленно настроены, как я. Они говорят, что полное восстановление всех функций кисти будет только через пару месяцев", — рассказала Бузова.

Видео: смотрите выпуск программы "Мой герой" с участием Ольги Бузовой

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