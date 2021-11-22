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Новую сцену Большого театра залило из-за сигнализации

18:27
  • понедельник
  • 22 ноября 2021

Система работала всего 25 секунд

На Новой сцене Большого театра сработала система пожаротушения, в результате чего туда попало большое количество воды, пишет в понедельник "Интерфакс".
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"К счастью, благодаря оперативной деятельности инженерной службы, система работала всего 25 секунд. После чего была отключена", - рассказали в театре.

Там добавили, что прежде ночная смена уже успела разобрать оформление оперы Вайнберга "Идиот", а декорации для нового спектакля еще не успели смонтировать. В настоящее время последствия включения системы пожаротушения устраняются.

В театре надеются, что на планах по выпуску балета "Мастер и Маргарита" произошедшее никак не скажется.

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