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Один из лучших футболистов в истории отказался возглавить "Юнайтед"

19:07
  • понедельник
  • 22 ноября 2021

Ранее в отставку был отправлен Уле Гуннар Сульшер

Зинедин Зидан, бывший главный тренер мадридского "Реала", отказался возглавить английский "Манчестер Юнайтед", передает Сuatro.com со ссылкой на источники.
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По данным портала, объяснил свое решение француз двумя факторами: во-первых, он не знает английский язык, во-вторых, он не хочет переезжать в Англию.

В минувшее воскресенье с поста главного тренера "МЮ" в отставку был отправлен Уле Гуннар Сульшер.

Зидан привел "Реал" к трем победам в Лиге чемпионов подряд, а также двум чемпионствам в Испании.

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