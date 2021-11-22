Один из лучших футболистов в истории отказался возглавить "Юнайтед"

Ранее в отставку был отправлен Уле Гуннар Сульшер

Зинедин Зидан, бывший главный тренер мадридского "Реала", отказался возглавить английский "Манчестер Юнайтед", передает Сuatro.com со ссылкой на источники.

По данным портала, объяснил свое решение француз двумя факторами: во-первых, он не знает английский язык, во-вторых, он не хочет переезжать в Англию.

В минувшее воскресенье с поста главного тренера "МЮ" в отставку был отправлен Уле Гуннар Сульшер.

Зидан привел "Реал" к трем победам в Лиге чемпионов подряд, а также двум чемпионствам в Испании.

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