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Арзамасова и Авербух впервые показали сына

19:37
  • понедельник
  • 22 ноября 2021

Опубликовано видео с маленьким Львом

Актриса Лиза Арзамасова и ее муж, продюсер ледовых шоу Илья Авербух впервые показали лицо сына Льва. На видео, которое опубликовано в инстаграме спортсмена, ребенок улыбается на камеру.

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"Мартин, ты большой молодец! Благодаря стремлению и желанию победить ты окончил школу с прекрасными оценками. Поступил в РАНХиГС, где продолжаешь свою учебу. Великолепный, плодотворный год, восхищен и рад твоим успехам! У Льва все впереди! Каждый прожитый день — уже большой дар, который несет в себе маленькие победы. Всегда рядом и всегда горжусь! Мы одна семья. Вперед, к новым высотам! День сыновей", — подписал публикацию Авербух.

Фанаты звездной пары отметили, что сын Авербуха очень похож на Арзамасову. "Левушка — это Лиза номер два"; "Малыш — копия мамочки!" — пишут подписчики.

Илья Авербух и Елизавета Арзамасова стали родителями 14 августа. О том, что фигурист и актриса встречаются, стало известно летом прошлого года. В декабре они поженились, а уже в апреле сообщили о том, что ждут ребенка.

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