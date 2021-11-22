Oxxxymiron назвал дату выхода нового альбома

Название пластинки пока не раскрывается

Рэпер Oxxxymiron (настоящее имя - Мирон Федоров) сообщил в Instagram, что его новый альбом выйдет 1 декабря.

Название пластинки и другие детали пока не раскрываются. Рэпер при этом запустил сайт когда-альбом.рф.

12 ноября Oxxxymiron выложил новый релиз - впервые после шестилетнего перерыва. Это оказался микстейп со старыми песнями, куда при этом все же вошли две новых - "Цунами" и "Организация".

Oxxxymiron приостановил музыкальную карьеру в 2020 году. Последний его альбом "Горгород" вышел в 2015-м.

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