Oxxxymiron назвал дату выхода нового альбома

Название пластинки пока не раскрывается
Рэпер Oxxxymiron (настоящее имя - Мирон Федоров) сообщил в Instagram, что его новый альбом выйдет 1 декабря.
Название пластинки и другие детали пока не раскрываются. Рэпер при этом запустил сайт когда-альбом.рф.
12 ноября Oxxxymiron выложил новый релиз - впервые после шестилетнего перерыва. Это оказался микстейп со старыми песнями, куда при этом все же вошли две новых - "Цунами" и "Организация".
Oxxxymiron приостановил музыкальную карьеру в 2020 году. Последний его альбом "Горгород" вышел в 2015-м.
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