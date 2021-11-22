ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Oxxxymiron назвал дату выхода нового альбома

19:39
  • понедельник
  • 22 ноября 2021

Название пластинки пока не раскрывается

Рэпер Oxxxymiron (настоящее имя - Мирон Федоров) сообщил в Instagram, что его новый альбом выйдет 1 декабря.
"Музыкальный базар": рэпер Баста объяснил название своего радиошоу

Название пластинки и другие детали пока не раскрываются. Рэпер при этом запустил сайт когда-альбом.рф.

12 ноября Oxxxymiron выложил новый релиз - впервые после шестилетнего перерыва. Это оказался микстейп со старыми песнями, куда при этом все же вошли две новых - "Цунами" и "Организация".

Oxxxymiron приостановил музыкальную карьеру в 2020 году. Последний его альбом "Горгород" вышел в 2015-м.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Рэпер Oxxxymiron (Мирон Федоров)
Рэпер Oxxxymiron (Мирон Федоров)
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.