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Уровень занятости в России превысил допандемийный

19:56
  • понедельник
  • 22 ноября 2021

Об этом сообщили в секретариате вице-премьера

Как сообщили в понедельник в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой, уровень занятости населения в России превысил допандемийный показатель.
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"Однако в ряде регионов уровень занятости еще пока только приближается к допандемическим значениям", - уточнили представители заместителя председателя правительства (цитата по ТАСС).

Уточняется, что показатель по восстановлению численности занятого населения в Амурской области достигнут на 98,5%. Основной проблемой там стало несоответствие между компетенциями соискателей и пожеланиями работодателей.

В Вологодской области целевой показатель по восстановлению численности занятого населения достигнут на 98,7%, безработица за год снизилась на 17%. В Ставропольском крае необходимо трудоустроить еще 11,6 тысячи человек.

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