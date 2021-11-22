Уровень занятости в России превысил допандемийный

Об этом сообщили в секретариате вице-премьера

Как сообщили в понедельник в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой, уровень занятости населения в России превысил допандемийный показатель.

"Однако в ряде регионов уровень занятости еще пока только приближается к допандемическим значениям", - уточнили представители заместителя председателя правительства (цитата по ТАСС).

Уточняется, что показатель по восстановлению численности занятого населения в Амурской области достигнут на 98,5%. Основной проблемой там стало несоответствие между компетенциями соискателей и пожеланиями работодателей.

В Вологодской области целевой показатель по восстановлению численности занятого населения достигнут на 98,7%, безработица за год снизилась на 17%. В Ставропольском крае необходимо трудоустроить еще 11,6 тысячи человек.

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