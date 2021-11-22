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Представлен список IT-гигантов, которые должны открыть в России филиалы

20:09
  • понедельник
  • 22 ноября 2021

В перечень вошли Google, Apple, Twitter, Spotify и Twitch

Роскомнадзор представил у себя на сайте перечень иностранных интернет-компаний, которые обязаны открыть в России представительства.

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В перечень вошли 13 IT-гигантов, владеющих 22 информационными ресурсами.

Выглядит список следующим образом: Google, Apple, Meta, Twitter, Twitch, Discord, TikTok, Telegram, Zoom, Viber, Spotify, Likee, Pinterest.

Филиалы должны быть учреждены с 1 января следующего года. Кроме того, компаниям следует разместить на сайте электронную форму обратной связи с российскими пользователями, зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора, установить рекомендованный счетчик посещаемости.

Также все перечисленные в списке компании должны ограничить доступ к нарушающей российское законодательство информации.

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