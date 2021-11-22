Представлен список IT-гигантов, которые должны открыть в России филиалы

В перечень вошли Google, Apple, Twitter, Spotify и Twitch
Роскомнадзор представил у себя на сайте перечень иностранных интернет-компаний, которые обязаны открыть в России представительства.
В перечень вошли 13 IT-гигантов, владеющих 22 информационными ресурсами.
Выглядит список следующим образом: Google, Apple, Meta, Twitter, Twitch, Discord, TikTok, Telegram, Zoom, Viber, Spotify, Likee, Pinterest.
Филиалы должны быть учреждены с 1 января следующего года. Кроме того, компаниям следует разместить на сайте электронную форму обратной связи с российскими пользователями, зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора, установить рекомендованный счетчик посещаемости.
Также все перечисленные в списке компании должны ограничить доступ к нарушающей российское законодательство информации.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram