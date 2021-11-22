Байден хочет распечатать стратегический резерв нефти

США могут поддержать Индия, Япония и Южная Корея

Как пишет в понедельник агентство Bloomberg, президент Соединенных Штатов Джо Байден готовится использовать стратегический резерв нефти. Делается это для снижения цен.

Отмечено, что инициатива может быть представлена в самое ближайшее время. Вполне возможно, уже во вторник.

"Президент Джо Байден готовится объявить о выпуске на рынок нефти из национального стратегического резерва в координации с еще несколькими странами", - сказано в материале.

Согласно данным источников Bloomberg, США могут поддержать Индия, Япония и Южная Корея.

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