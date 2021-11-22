Гинцбург рассказал, когда закончится пандемия

Темпы вакцинации надо увеличить

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что пандемия коронавируса закончится, когда провакцинировано будет 70-75%.

"Не просто провакцинировано, а, соответственно, будет иметь необходимое количество защитных антител. Тогда эпидемический процесс будет самозатухающим, а не разгорающимся, коим он является в настоящее время", - сказал Гинцбург в эфире "России 24".

Темпы вакцинации, по словам специалиста, надо увеличить по крайней мере в 3-4 раза.

Как уточнил Гинцбург, после одобрения вакцины для подростков будет подан пакет документов для исследования вакцины среди детей от шести до 11 лет.

Также глава центра сообщил, что привитый дополнительно назальной вакциной не будет переносчиком вируса. Использование препарата поставит еще один барьер для проникновения коронавируса в организм.

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