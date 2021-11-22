Экс-президента Армении Саргсяна обвинили во взятке

Он находится под подпиской о невыезде

Антикоррупционный комитет Армении выдвинул обвинение в отношении экс-президента Армении Сержа Саргсяна.

"В рамках дела, расследуемого антикоррупционным комитетом, Сержу Саргсяну выдвинуто обвинение. Мерой пресечения избрана подписка о невыезде", - сказала пресс-секретарь ведомства Мариам Оганджанян (цитата по ТАСС).

Ранее адвокат третьего президента Армении Амрам Макинян сообщил, что Антикоррупционный комитет вызвал Саргсяна в качестве обвиняемого. Ему инкриминируется получение взятки от предпринимателя Сильвы Амбарцумян.

"Весь комизм ситуации состоит в том, что в течение 3,5 года после изучения показаний Сильвы (Амбарцумян - ред.) сегодня решили, что она дала взятку и Сержу Саргсяну", - прокомментировал Макинян в Facebook.

По его словам, Саргсян еще два года назад был допрошен по делу о взяточничестве в качестве свидетеля, но до этого дня никаких новых обстоятельств не появилось.

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