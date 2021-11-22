В работе "Ростелекома" произошел сбой

Пользователи отмечали проблемы с интернетом
Согласно данным сервиса Downdetector, в понедельник в работе сервисов компании "Ростелеком" наблюдаются сбои.
"Произошел технический сбой в Туле. Идет восстановление сервисов", - приводит сообщение пресс-службы компании ТАСС.
Число жалоб достигало 786. Пользователи отмечали проблемы со стационарным интернетом, отсутствие сигнала, невозможность подключиться к мобильному интернету.
Наиболее активно о неполадках сообщали в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи.
"Ростелеком" предоставляет услуги сотовой связи, доступа в интернет, цифрового телевидения.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также: