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В работе "Ростелекома" произошел сбой

21:30
  • понедельник
  • 22 ноября 2021

Пользователи отмечали проблемы с интернетом

Согласно данным сервиса Downdetector, в понедельник в работе сервисов компании "Ростелеком" наблюдаются сбои.

"Произошел технический сбой в Туле. Идет восстановление сервисов", - приводит сообщение пресс-службы компании ТАСС.

Число жалоб достигало 786. Пользователи отмечали проблемы со стационарным интернетом, отсутствие сигнала, невозможность подключиться к мобильному интернету.

Наиболее активно о неполадках сообщали в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи.

"Ростелеком" предоставляет услуги сотовой связи, доступа в интернет, цифрового телевидения.

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