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"Гараж" представил проект реконструкции павильона "Шестигранник"

21:38
  • понедельник
  • 22 ноября 2021

Восстановлением здания займется японское бюро SANAA

Музей современного искусства "Гараж" показал проект восстановления павильона "Шестигранник" в парке Горького.

Проектом займется японское бюро SANAA. В "Шестиграннике" будут расположены три выставочных пространства "Гаража", библиотека, книжный магазин и кафе. Внутренний двор здания станет открытым публичным пространством.

Авторы пообещали сохранить пропорции павильонов первоначального проекта Ивана Жолтовского.

"Шесть открытых внутрь павильонов образуют пространство общего двора. Между павильонами сохраняется не только визуальная, но и буквальная (проходы) связь, что обеспечивает цельность всего архитектурного плана", — говорится в описании на сайте музея.

Здание было построено в 1923 году как выставочный павильон "Машины и орудия" раздела "Машиностроение" 1-й Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставки. Затем пространство функционировало как столовая, цех по производству лимонада, кафе, ресторан и танцплощадка.

В 1999 году правительство Москвы приняло павильон под государственную охрану в качестве памятника садово-паркового искусства. Выставочный павильон "Машины и орудия" ("Шестигранник") был отнесен к выявленным объектам культурного наследия.

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